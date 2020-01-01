BitCone (CONE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitCone (CONE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitCone (CONE) tokennel kapcsolatos információk BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz! Hivatalos webhely: https://bitcone.lol/ Fehér könyv: https://bitcone.medium.com/cone-lore-the-incomplete-cone-head-bitcone-history-cone-tokenomics-road-ahead-37f636ba9a87 Vásárolj most CONE tokent!

BitCone (CONE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitCone (CONE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 160.29K $ 160.29K $ 160.29K Teljes tokenszám: $ 608.00B $ 608.00B $ 608.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 587.38B $ 587.38B $ 587.38B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 165.92K $ 165.92K $ 165.92K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BitCone (CONE) áráról

BitCone (CONE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitCone (CONE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CONE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CONE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CONE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CONE token élő árfolyamát!

CONE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CONE kapcsán? CONE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CONE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

