BitcoinZK (ZYRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02012053 $ 0.02012053 $ 0.02012053 24h alacsony $ 0.02263403 $ 0.02263403 $ 0.02263403 24h magas 24h alacsony $ 0.02012053$ 0.02012053 $ 0.02012053 24h magas $ 0.02263403$ 0.02263403 $ 0.02263403 Minden idők csúcspontja $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 Legalacsonyabb ár $ 0.02012053$ 0.02012053 $ 0.02012053 Árváltozás (1H) -0.27% Árváltozás (1D) -10.21% Árváltozás (7D) -73.22% Árváltozás (7D) -73.22%

BitcoinZK (ZYRA) valós idejű ár: $0.02032095. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZYRA legalacsonyabb ára $ 0.02012053, legmagasabb ára pedig $ 0.02263403 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZYRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.167321, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02012053 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZYRA változása a következő volt: -0.27% az elmúlt órában, -10.21% az elmúlt 24 órában, és -73.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BitcoinZK (ZYRA) piaci információk

Piaci érték $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 20.32M$ 20.32M $ 20.32M Forgalomban lévő készlet 250.00M 250.00M 250.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) BitcoinZK jelenlegi piaci plafonja $ 5.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZYRA keringésben lévő tokenszáma 250.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.32M.