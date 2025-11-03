Bitcoin the Turtle (SLOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01197962 $ 0.01197962 $ 0.01197962 24h alacsony $ 0.0123706 $ 0.0123706 $ 0.0123706 24h magas 24h alacsony $ 0.01197962$ 0.01197962 $ 0.01197962 24h magas $ 0.0123706$ 0.0123706 $ 0.0123706 Minden idők csúcspontja $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Legalacsonyabb ár $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Árváltozás (1H) +0.08% Árváltozás (1D) -1.72% Árváltozás (7D) -6.81% Árváltozás (7D) -6.81%

Bitcoin the Turtle (SLOW) valós idejű ár: $0.01212222. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLOW legalacsonyabb ára $ 0.01197962, legmagasabb ára pedig $ 0.0123706 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.0414631, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00487056 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLOW változása a következő volt: +0.08% az elmúlt órában, -1.72% az elmúlt 24 órában, és -6.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin the Turtle (SLOW) piaci információk

Piaci érték $ 236.21K$ 236.21K $ 236.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 243.92K$ 243.92K $ 243.92K Forgalomban lévő készlet 19.71M 19.71M 19.71M Teljes tokenszám 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

A(z) Bitcoin the Turtle jelenlegi piaci plafonja $ 236.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLOW keringésben lévő tokenszáma 19.71M, és a teljes tokenszám 20356524.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 243.92K.