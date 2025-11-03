TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Bitcoin the Turtle ár ma 0.01212222 USD. Kövesd nyomon a(z) SLOW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLOW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bitcoin the Turtle ár ma 0.01212222 USD. Kövesd nyomon a(z) SLOW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLOW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SLOW

SLOW árinformációk

Mi a(z) SLOW

SLOW hivatalos webhely

SLOW tokenomikai adatai

SLOW árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bitcoin the Turtle Logó

Bitcoin the Turtle Ár (SLOW)

Nem listázott

1 SLOW-USD élő ár:

$0.01198245
$0.01198245$0.01198245
-2.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:57 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01197962
$ 0.01197962$ 0.01197962
24h alacsony
$ 0.0123706
$ 0.0123706$ 0.0123706
24h magas

$ 0.01197962
$ 0.01197962$ 0.01197962

$ 0.0123706
$ 0.0123706$ 0.0123706

$ 0.0414631
$ 0.0414631$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056$ 0.00487056

+0.08%

-1.72%

-6.81%

-6.81%

Bitcoin the Turtle (SLOW) valós idejű ár: $0.01212222. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLOW legalacsonyabb ára $ 0.01197962, legmagasabb ára pedig $ 0.0123706 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.0414631, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00487056 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLOW változása a következő volt: +0.08% az elmúlt órában, -1.72% az elmúlt 24 órában, és -6.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin the Turtle (SLOW) piaci információk

$ 236.21K
$ 236.21K$ 236.21K

--
----

$ 243.92K
$ 243.92K$ 243.92K

19.71M
19.71M 19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0 20,356,524.0

A(z) Bitcoin the Turtle jelenlegi piaci plafonja $ 236.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLOW keringésben lévő tokenszáma 19.71M, és a teljes tokenszám 20356524.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 243.92K.

Bitcoin the Turtle (SLOW) árelőzmények USD

A(z) Bitcoin the TurtleUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0002132164144562.
A(z) Bitcoin the Turtle USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0052880226.
A(z) Bitcoin the Turtle USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bitcoin the Turtle USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002132164144562-1.72%
30 nap$ -0.0052880226-43.62%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bitcoin the Turtle (SLOW) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bitcoin the Turtle árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitcoin the Turtle (SLOW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitcoin the Turtle (SLOW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitcoin the Turtle rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitcoin the Turtle árelőrejelzését most!

SLOW helyi valutákra

Bitcoin the Turtle (SLOW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitcoin the Turtle (SLOW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SLOW token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bitcoin the Turtle (SLOW)

Mennyit ér ma a(z) Bitcoin the Turtle (SLOW)?
A(z) élő SLOW ár a(z) USD esetében 0.01212222 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SLOW ára a(z) USD esetében?
A(z) SLOW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01212222. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitcoin the Turtle piaci plafonja?
A(z) SLOW piaci plafonja $ 236.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SLOW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SLOW keringésben lévő tokenszáma 19.71M USD.
Mi volt a(z) SLOW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SLOW mindenkori legmagasabb ára 0.0414631 USD.
Mi volt a(z) SLOW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SLOW mindenkori legalacsonyabb ára 0.00487056 USD.
Mekkora a(z) SLOW kereskedési volumene?
A(z) SLOW élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SLOW ára emelkedni fog idén?
A(z) SLOW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SLOW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:57 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,830.15
$108,830.15$108,830.15

-1.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.93
$3,794.93$3,794.93

-1.51%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02411
$0.02411$0.02411

-8.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1119
$1.1119$1.1119

-11.88%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.32
$183.32$183.32

-0.25%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,830.15
$108,830.15$108,830.15

-1.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.93
$3,794.93$3,794.93

-1.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.32
$183.32$183.32

-0.25%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.74
$87.74$87.74

-0.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4668
$2.4668$2.4668

-1.32%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05815
$0.05815$0.05815

+190.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09367
$0.09367$0.09367

+13.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002208
$0.000000002208$0.000000002208

+407.58%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007632
$0.00007632$0.00007632

+108.46%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000508
$0.000000000508$0.000000000508

+30.59%