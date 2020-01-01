Bitcoin Pro (BTCP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Pro (BTCP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitcoin Pro (BTCP) tokennel kapcsolatos információk With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized. Hivatalos webhely: https://bitcoinpro.money Vásárolj most BTCP tokent!

Bitcoin Pro (BTCP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Pro (BTCP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Teljes tokenszám: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.96M $ 25.96M $ 25.96M Minden idők csúcspontja: $ 1,209.85 $ 1,209.85 $ 1,209.85 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 12.36 $ 12.36 $ 12.36 További tudnivalók a(z) Bitcoin Pro (BTCP) áráról

Bitcoin Pro (BTCP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitcoin Pro (BTCP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCP token élő árfolyamát!

