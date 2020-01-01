Bitcoin Printer (BRRR) tokenomikai adatai
Bitcoin Printer (BRRR) tokennel kapcsolatos információk
$BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution.
Bitcoin Printer (BRRR) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Printer (BRRR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Bitcoin Printer (BRRR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Bitcoin Printer (BRRR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRRR tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BRRR token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BRRR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRRR token élő árfolyamát!
BRRR árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRRR kapcsán? BRRR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.