Bitcoin on Katana (BTCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 109,050 $ 109,050 $ 109,050 24h alacsony $ 110,889 $ 110,889 $ 110,889 24h magas 24h alacsony $ 109,050$ 109,050 $ 109,050 24h magas $ 110,889$ 110,889 $ 110,889 Minden idők csúcspontja $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Legalacsonyabb ár $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 Árváltozás (1H) -0.50% Árváltozás (1D) -0.91% Árváltozás (7D) -4.97% Árváltozás (7D) -4.97%

Bitcoin on Katana (BTCK) valós idejű ár: $109,050. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTCK legalacsonyabb ára $ 109,050, legmagasabb ára pedig $ 110,889 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTCK valaha volt legmagasabb ára $ 125,460, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 104,346 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTCK változása a következő volt: -0.50% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -4.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin on Katana (BTCK) piaci információk

Piaci érték $ 37.55M$ 37.55M $ 37.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 37.55M$ 37.55M $ 37.55M Forgalomban lévő készlet 344.01 344.01 344.01 Teljes tokenszám 344.01372759 344.01372759 344.01372759

A(z) Bitcoin on Katana jelenlegi piaci plafonja $ 37.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTCK keringésben lévő tokenszáma 344.01, és a teljes tokenszám 344.01372759. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.55M.