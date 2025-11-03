TőzsdeDEX+
A(z) élő Bitcoin on Katana ár ma 109,050 USD. Kövesd nyomon a(z) BTCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BTCK

BTCK árinformációk

Mi a(z) BTCK

BTCK hivatalos webhely

BTCK tokenomikai adatai

BTCK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bitcoin on Katana Logó

Bitcoin on Katana Ár (BTCK)

Nem listázott

1 BTCK-USD élő ár:

$108,913
$108,913$108,913
-0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:50 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 109,050
$ 109,050$ 109,050
24h alacsony
$ 110,889
$ 110,889$ 110,889
24h magas

$ 109,050
$ 109,050$ 109,050

$ 110,889
$ 110,889$ 110,889

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 104,346
$ 104,346$ 104,346

-0.50%

-0.91%

-4.97%

-4.97%

Bitcoin on Katana (BTCK) valós idejű ár: $109,050. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTCK legalacsonyabb ára $ 109,050, legmagasabb ára pedig $ 110,889 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTCK valaha volt legmagasabb ára $ 125,460, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 104,346 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTCK változása a következő volt: -0.50% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -4.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin on Katana (BTCK) piaci információk

$ 37.55M
$ 37.55M$ 37.55M

--
----

$ 37.55M
$ 37.55M$ 37.55M

344.01
344.01 344.01

344.01372759
344.01372759 344.01372759

A(z) Bitcoin on Katana jelenlegi piaci plafonja $ 37.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTCK keringésben lévő tokenszáma 344.01, és a teljes tokenszám 344.01372759. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.55M.

Bitcoin on Katana (BTCK) árelőzmények USD

A(z) Bitcoin on KatanaUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1,004.7784311261.
A(z) Bitcoin on Katana USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -11,889.7324050000.
A(z) Bitcoin on Katana USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -2,824.5476700000.
A(z) Bitcoin on Katana USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1,004.7784311261-0.91%
30 nap$ -11,889.7324050000-10.90%
60 nap$ -2,824.5476700000-2.59%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bitcoin on Katana (BTCK)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bitcoin on Katana (BTCK) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bitcoin on Katana árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitcoin on Katana (BTCK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitcoin on Katana (BTCK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitcoin on Katana rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitcoin on Katana árelőrejelzését most!

BTCK helyi valutákra

Bitcoin on Katana (BTCK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitcoin on Katana (BTCK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BTCK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bitcoin on Katana (BTCK)

Mennyit ér ma a(z) Bitcoin on Katana (BTCK)?
A(z) élő BTCK ár a(z) USD esetében 109,050 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BTCK ára a(z) USD esetében?
A(z) BTCK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 109,050. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitcoin on Katana piaci plafonja?
A(z) BTCK piaci plafonja $ 37.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BTCK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BTCK keringésben lévő tokenszáma 344.01 USD.
Mi volt a(z) BTCK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BTCK mindenkori legmagasabb ára 125,460 USD.
Mi volt a(z) BTCK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BTCK mindenkori legalacsonyabb ára 104,346 USD.
Mekkora a(z) BTCK kereskedési volumene?
A(z) BTCK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BTCK ára emelkedni fog idén?
A(z) BTCK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BTCK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:50 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,827.08
$3,794.00
$0.02411
$1.1112
$183.15
$108,827.08
$3,794.00
$183.15
$87.80
$2.4662
$0.00000
$0.00000
$0.0379
$0.05815
$0.09367
$0.000000002208
$0.02065
$0.00007632
$0.0000451
$0.000000000511
