A(z) élő Bitcoin Limited Edition ár ma 128.72 USD. Kövesd nyomon a(z) BTCLE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BTCLE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BTCLE

BTCLE árinformációk

Mi a(z) BTCLE

BTCLE fehér könyv

BTCLE hivatalos webhely

BTCLE tokenomikai adatai

BTCLE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bitcoin Limited Edition Logó

Bitcoin Limited Edition Ár (BTCLE)

Nem listázott

1 BTCLE-USD élő ár:

$129.36
$129.36$129.36
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:44 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 128.05
$ 128.05$ 128.05
24h alacsony
$ 129.49
$ 129.49$ 129.49
24h magas

$ 128.05
$ 128.05$ 128.05

$ 129.49
$ 129.49$ 129.49

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

-0.44%

-0.51%

-2.44%

-2.44%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) valós idejű ár: $128.72. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTCLE legalacsonyabb ára $ 128.05, legmagasabb ára pedig $ 129.49 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTCLE valaha volt legmagasabb ára $ 137.88, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 125.09 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTCLE változása a következő volt: -0.44% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -2.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) piaci információk

$ 25.78M
$ 25.78M$ 25.78M

--
----

$ 27.03M
$ 27.03M$ 27.03M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

A(z) Bitcoin Limited Edition jelenlegi piaci plafonja $ 25.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTCLE keringésben lévő tokenszáma 200.28K, és a teljes tokenszám 210000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.03M.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) árelőzmények USD

A(z) Bitcoin Limited EditionUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.6612680560753.
A(z) Bitcoin Limited Edition USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +1.1771701440.
A(z) Bitcoin Limited Edition USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.1365590480.
A(z) Bitcoin Limited Edition USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.6612680560753-0.51%
30 nap$ +1.1771701440+0.91%
60 nap$ +0.1365590480+0.11%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Bitcoin Limited Edition árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitcoin Limited Edition (BTCLE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitcoin Limited Edition (BTCLE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitcoin Limited Edition rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitcoin Limited Edition árelőrejelzését most!

BTCLE helyi valutákra

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitcoin Limited Edition (BTCLE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BTCLE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Mennyit ér ma a(z) Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?
A(z) élő BTCLE ár a(z) USD esetében 128.72 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BTCLE ára a(z) USD esetében?
A(z) BTCLE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 128.72. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitcoin Limited Edition piaci plafonja?
A(z) BTCLE piaci plafonja $ 25.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BTCLE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BTCLE keringésben lévő tokenszáma 200.28K USD.
Mi volt a(z) BTCLE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BTCLE mindenkori legmagasabb ára 137.88 USD.
Mi volt a(z) BTCLE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BTCLE mindenkori legalacsonyabb ára 125.09 USD.
Mekkora a(z) BTCLE kereskedési volumene?
A(z) BTCLE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BTCLE ára emelkedni fog idén?
A(z) BTCLE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BTCLE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:44 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

