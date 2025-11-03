Bitcoin Limited Edition (BTCLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 128.05 $ 128.05 $ 128.05 24h alacsony $ 129.49 $ 129.49 $ 129.49 24h magas 24h alacsony $ 128.05$ 128.05 $ 128.05 24h magas $ 129.49$ 129.49 $ 129.49 Minden idők csúcspontja $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Legalacsonyabb ár $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Árváltozás (1H) -0.44% Árváltozás (1D) -0.51% Árváltozás (7D) -2.44% Árváltozás (7D) -2.44%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) valós idejű ár: $128.72. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTCLE legalacsonyabb ára $ 128.05, legmagasabb ára pedig $ 129.49 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTCLE valaha volt legmagasabb ára $ 137.88, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 125.09 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTCLE változása a következő volt: -0.44% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -2.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) piaci információk

Piaci érték $ 25.78M$ 25.78M $ 25.78M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 27.03M$ 27.03M $ 27.03M Forgalomban lévő készlet 200.28K 200.28K 200.28K Teljes tokenszám 210,000.0 210,000.0 210,000.0

A(z) Bitcoin Limited Edition jelenlegi piaci plafonja $ 25.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTCLE keringésben lévő tokenszáma 200.28K, és a teljes tokenszám 210000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.03M.