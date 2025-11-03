Bitcoin Limited Edition Ár (BTCLE)
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) valós idejű ár: $128.72. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTCLE legalacsonyabb ára $ 128.05, legmagasabb ára pedig $ 129.49 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTCLE valaha volt legmagasabb ára $ 137.88, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 125.09 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTCLE változása a következő volt: -0.44% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -2.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Bitcoin Limited Edition jelenlegi piaci plafonja $ 25.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTCLE keringésben lévő tokenszáma 200.28K, és a teljes tokenszám 210000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.03M.
A(z) Bitcoin Limited EditionUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.6612680560753.
A(z) Bitcoin Limited Edition USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +1.1771701440.
A(z) Bitcoin Limited Edition USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.1365590480.
A(z) Bitcoin Limited Edition USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.6612680560753
|-0.51%
|30 nap
|$ +1.1771701440
|+0.91%
|60 nap
|$ +0.1365590480
|+0.11%
|90 nap
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
