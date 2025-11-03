TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Bitcoin Bob ár ma 0.00042086 USD. Kövesd nyomon a(z) ₿O₿ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ₿O₿ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bitcoin Bob ár ma 0.00042086 USD. Kövesd nyomon a(z) ₿O₿ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ₿O₿ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ₿O₿

₿O₿ árinformációk

Mi a(z) ₿O₿

₿O₿ hivatalos webhely

₿O₿ tokenomikai adatai

₿O₿ árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bitcoin Bob Logó

Bitcoin Bob Ár (₿O₿)

Nem listázott

1 ₿O₿-USD élő ár:

$0.00042086
$0.00042086$0.00042086
+0.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:15:25 (UTC+8)

Bitcoin Bob (₿O₿) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00041714
$ 0.00041714$ 0.00041714
24h alacsony
$ 0.00042086
$ 0.00042086$ 0.00042086
24h magas

$ 0.00041714
$ 0.00041714$ 0.00041714

$ 0.00042086
$ 0.00042086$ 0.00042086

$ 0.03776657
$ 0.03776657$ 0.03776657

$ 0.0004158
$ 0.0004158$ 0.0004158

--

+0.22%

-14.45%

-14.45%

Bitcoin Bob (₿O₿) valós idejű ár: $0.00042086. Az elmúlt 24 órában, a(z)₿O₿ legalacsonyabb ára $ 0.00041714, legmagasabb ára pedig $ 0.00042086 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ₿O₿ valaha volt legmagasabb ára $ 0.03776657, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0004158 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ₿O₿ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.22% az elmúlt 24 órában, és -14.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin Bob (₿O₿) piaci információk

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

--
----

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) Bitcoin Bob jelenlegi piaci plafonja $ 8.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ₿O₿ keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.84K.

Bitcoin Bob (₿O₿) árelőzmények USD

A(z) Bitcoin BobUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bitcoin Bob USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000978955.
A(z) Bitcoin Bob USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002525093.
A(z) Bitcoin Bob USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0010419072416388411.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.22%
30 nap$ -0.0000978955-23.26%
60 nap$ -0.0002525093-59.99%
90 nap$ -0.0010419072416388411-71.22%

Mi a(z) Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bitcoin Bob (₿O₿) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bitcoin Bob árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitcoin Bob (₿O₿) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitcoin Bob (₿O₿) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitcoin Bob rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitcoin Bob árelőrejelzését most!

₿O₿ helyi valutákra

Bitcoin Bob (₿O₿) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitcoin Bob (₿O₿) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ₿O₿ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bitcoin Bob (₿O₿)

Mennyit ér ma a(z) Bitcoin Bob (₿O₿)?
A(z) élő ₿O₿ ár a(z) USD esetében 0.00042086 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ₿O₿ ára a(z) USD esetében?
A(z) ₿O₿ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00042086. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitcoin Bob piaci plafonja?
A(z) ₿O₿ piaci plafonja $ 8.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ₿O₿ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ₿O₿ keringésben lévő tokenszáma 21.00M USD.
Mi volt a(z) ₿O₿ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ₿O₿ mindenkori legmagasabb ára 0.03776657 USD.
Mi volt a(z) ₿O₿ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ₿O₿ mindenkori legalacsonyabb ára 0.0004158 USD.
Mekkora a(z) ₿O₿ kereskedési volumene?
A(z) ₿O₿ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ₿O₿ ára emelkedni fog idén?
A(z) ₿O₿ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ₿O₿ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:15:25 (UTC+8)

Bitcoin Bob (₿O₿) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,520.00
$107,520.00$107,520.00

-2.35%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.76
$3,712.76$3,712.76

-3.64%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.18
$176.18$176.18

-4.13%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0600
$1.0600$1.0600

-15.99%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,712.76
$3,712.76$3,712.76

-3.64%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,520.00
$107,520.00$107,520.00

-2.35%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.18
$176.18$176.18

-4.13%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4154
$2.4154$2.4154

-3.38%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0600
$1.0600$1.0600

-15.99%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08400
$0.08400$0.08400

+740.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0289
$0.0289$0.0289

-89.99%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05410
$0.05410$0.05410

-2.02%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001394
$0.000000001394$0.000000001394

+220.45%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000528
$0.0000528$0.0000528

+109.52%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006087
$0.00006087$0.00006087

+66.26%

0G Logó

0G

0G

$1.436
$1.436$1.436

+48.65%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000384
$0.0000384$0.0000384

+39.13%