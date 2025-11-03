Bitcoin Bob (₿O₿) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00041714 $ 0.00041714 $ 0.00041714 24h alacsony $ 0.00042086 $ 0.00042086 $ 0.00042086 24h magas 24h alacsony $ 0.00041714$ 0.00041714 $ 0.00041714 24h magas $ 0.00042086$ 0.00042086 $ 0.00042086 Minden idők csúcspontja $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 Legalacsonyabb ár $ 0.0004158$ 0.0004158 $ 0.0004158 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.22% Árváltozás (7D) -14.45% Árváltozás (7D) -14.45%

Bitcoin Bob (₿O₿) valós idejű ár: $0.00042086. Az elmúlt 24 órában, a(z)₿O₿ legalacsonyabb ára $ 0.00041714, legmagasabb ára pedig $ 0.00042086 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ₿O₿ valaha volt legmagasabb ára $ 0.03776657, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0004158 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ₿O₿ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.22% az elmúlt 24 órában, és -14.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcoin Bob (₿O₿) piaci információk

Piaci érték $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Forgalomban lévő készlet 21.00M 21.00M 21.00M Teljes tokenszám 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) Bitcoin Bob jelenlegi piaci plafonja $ 8.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ₿O₿ keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.84K.