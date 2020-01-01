BITCOIN Act (BTCACT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BITCOIN Act (BTCACT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BITCOIN Act (BTCACT) tokennel kapcsolatos információk The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Hivatalos webhely: https://bitcoinact.fun/ Vásárolj most BTCACT tokent!

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BITCOIN Act (BTCACT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 60.31K $ 60.31K $ 60.31K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.31K $ 60.31K $ 60.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 Minden idők mélypontja: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Jelenlegi ár: $ 0.00603086 $ 0.00603086 $ 0.00603086 További tudnivalók a(z) BITCOIN Act (BTCACT) áráról

BITCOIN Act (BTCACT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BITCOIN Act (BTCACT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCACT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCACT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCACT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCACT token élő árfolyamát!

BTCACT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTCACT kapcsán? BTCACT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTCACT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

