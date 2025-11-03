Bitcicoin (BITCI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +2.85% Árváltozás (7D) -6.95% Árváltozás (7D) -6.95%

Bitcicoin (BITCI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITCI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITCI valaha volt legmagasabb ára $ 0.120568, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITCI változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +2.85% az elmúlt 24 órában, és -6.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitcicoin (BITCI) piaci információk

Piaci érték $ 175.64K$ 175.64K $ 175.64K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 432.49K$ 432.49K $ 432.49K Forgalomban lévő készlet 8.45B 8.45B 8.45B Teljes tokenszám 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

A(z) Bitcicoin jelenlegi piaci plafonja $ 175.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITCI keringésben lévő tokenszáma 8.45B, és a teljes tokenszám 20817970797.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 432.49K.