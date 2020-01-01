Bitball (BTB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitball (BTB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitball (BTB) tokennel kapcsolatos információk BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Hivatalos webhely: https://www.bitball-btb.com/ Vásárolj most BTB tokent!

Bitball (BTB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitball (BTB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 121.61K $ 121.61K $ 121.61K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 190.02K $ 190.02K $ 190.02K Minden idők csúcspontja: $ 647.6 $ 647.6 $ 647.6 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00019002 $ 0.00019002 $ 0.00019002 További tudnivalók a(z) Bitball (BTB) áráról

Bitball (BTB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitball (BTB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTB token élő árfolyamát!

BTB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTB kapcsán? BTB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

