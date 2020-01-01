Bit2Me (B2M) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bit2Me (B2M) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bit2Me (B2M) tokennel kapcsolatos információk Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Hivatalos webhely: https://bit2me.com/ Vásárolj most B2M tokent!

Bit2Me (B2M) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bit2Me (B2M) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.41M $ 43.41M $ 43.41M Teljes tokenszám: $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 72.60M $ 72.60M $ 72.60M Minden idők csúcspontja: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 Minden idők mélypontja: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Jelenlegi ár: $ 0.01467975 $ 0.01467975 $ 0.01467975 További tudnivalók a(z) Bit2Me (B2M) áráról

Bit2Me (B2M) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bit2Me (B2M) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó B2M tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező B2M token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) B2M tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) B2M token élő árfolyamát!

B2M árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) B2M kapcsán? B2M-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) B2M tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

