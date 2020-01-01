BIRDSPING (PING) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BIRDSPING (PING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BIRDSPING (PING) tokennel kapcsolatos információk BirdsPing is a Klaytn-based meme token that satirizes issues happening in the current era and phenomena in the community. In the Mint Club, use Klaytn Coin as the base asset for the bonding curve pool to create a Birdsping token. The issued birdsping token is guaranteed by klaytn coin, the underlying asset of the bonding curve pool, and the birdsping token will be burn upon withdrawal of the underlying asset. Hivatalos webhely: https://birdsping.city/ Vásárolj most PING tokent!

BIRDSPING (PING) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BIRDSPING (PING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 64.26K $ 64.26K $ 64.26K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.26K $ 64.26K $ 64.26K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BIRDSPING (PING) áráról

BIRDSPING (PING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BIRDSPING (PING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PING tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PING token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PING token élő árfolyamát!

PING árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PING kapcsán? PING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PING tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

