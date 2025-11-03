TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BirbStrategy ár ma 0.00153366 USD. Kövesd nyomon a(z) BIRBSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BIRBSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BirbStrategy ár ma 0.00153366 USD. Kövesd nyomon a(z) BIRBSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BIRBSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BIRBSTR

BIRBSTR árinformációk

Mi a(z) BIRBSTR

BIRBSTR hivatalos webhely

BIRBSTR tokenomikai adatai

BIRBSTR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BirbStrategy Logó

BirbStrategy Ár (BIRBSTR)

Nem listázott

1 BIRBSTR-USD élő ár:

$0.00153321
$0.00153321$0.00153321
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BirbStrategy (BIRBSTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:27 (UTC+8)

BirbStrategy (BIRBSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00153263
$ 0.00153263$ 0.00153263
24h alacsony
$ 0.00161237
$ 0.00161237$ 0.00161237
24h magas

$ 0.00153263
$ 0.00153263$ 0.00153263

$ 0.00161237
$ 0.00161237$ 0.00161237

$ 0.01847473
$ 0.01847473$ 0.01847473

$ 0.00099318
$ 0.00099318$ 0.00099318

-1.22%

-4.38%

-27.77%

-27.77%

BirbStrategy (BIRBSTR) valós idejű ár: $0.00153366. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIRBSTR legalacsonyabb ára $ 0.00153263, legmagasabb ára pedig $ 0.00161237 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIRBSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.01847473, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00099318 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIRBSTR változása a következő volt: -1.22% az elmúlt órában, -4.38% az elmúlt 24 órában, és -27.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BirbStrategy (BIRBSTR) piaci információk

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--
----

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

950.94M
950.94M 950.94M

950,939,373.2147429
950,939,373.2147429 950,939,373.2147429

A(z) BirbStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 1.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIRBSTR keringésben lévő tokenszáma 950.94M, és a teljes tokenszám 950939373.2147429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.46M.

BirbStrategy (BIRBSTR) árelőzmények USD

A(z) BirbStrategyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BirbStrategy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012781290.
A(z) BirbStrategy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BirbStrategy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.38%
30 nap$ -0.0012781290-83.33%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) BirbStrategy (BIRBSTR)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BirbStrategy (BIRBSTR) Erőforrás

Hivatalos webhely

BirbStrategy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BirbStrategy (BIRBSTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BirbStrategy (BIRBSTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BirbStrategy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BirbStrategy árelőrejelzését most!

BIRBSTR helyi valutákra

BirbStrategy (BIRBSTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BirbStrategy (BIRBSTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BIRBSTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BirbStrategy (BIRBSTR)

Mennyit ér ma a(z) BirbStrategy (BIRBSTR)?
A(z) élő BIRBSTR ár a(z) USD esetében 0.00153366 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BIRBSTR ára a(z) USD esetében?
A(z) BIRBSTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00153366. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BirbStrategy piaci plafonja?
A(z) BIRBSTR piaci plafonja $ 1.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BIRBSTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BIRBSTR keringésben lévő tokenszáma 950.94M USD.
Mi volt a(z) BIRBSTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BIRBSTR mindenkori legmagasabb ára 0.01847473 USD.
Mi volt a(z) BIRBSTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BIRBSTR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00099318 USD.
Mekkora a(z) BIRBSTR kereskedési volumene?
A(z) BIRBSTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BIRBSTR ára emelkedni fog idén?
A(z) BIRBSTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BIRBSTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:48:27 (UTC+8)

BirbStrategy (BIRBSTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,792.47
$108,792.47$108,792.47

-1.19%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,795.51
$3,795.51$3,795.51

-1.49%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02414
$0.02414$0.02414

-8.24%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1131
$1.1131$1.1131

-11.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.22
$183.22$183.22

-0.30%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,792.47
$108,792.47$108,792.47

-1.19%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,795.51
$3,795.51$3,795.51

-1.49%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.22
$183.22$183.22

-0.30%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.63
$87.63$87.63

-1.09%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4670
$2.4670$2.4670

-1.31%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0365
$0.0365$0.0365

-27.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05815
$0.05815$0.05815

+190.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09379
$0.09379$0.09379

+13.53%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002210
$0.000000002210$0.000000002210

+408.04%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007663
$0.00007663$0.00007663

+109.31%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000511
$0.000000000511$0.000000000511

+31.36%