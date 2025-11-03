BirbStrategy (BIRBSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00153263 24h alacsony $ 0.00161237 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01847473 Legalacsonyabb ár $ 0.00099318 Árváltozás (1H) -1.22% Árváltozás (1D) -4.38% Árváltozás (7D) -27.77%

BirbStrategy (BIRBSTR) valós idejű ár: $0.00153366. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIRBSTR legalacsonyabb ára $ 0.00153263, legmagasabb ára pedig $ 0.00161237 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIRBSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.01847473, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00099318 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIRBSTR változása a következő volt: -1.22% az elmúlt órában, -4.38% az elmúlt 24 órában, és -27.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BirbStrategy (BIRBSTR) piaci információk

Piaci érték $ 1.46M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.46M Forgalomban lévő készlet 950.94M Teljes tokenszám 950,939,373.2147429

A(z) BirbStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 1.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIRBSTR keringésben lévő tokenszáma 950.94M, és a teljes tokenszám 950939373.2147429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.46M.