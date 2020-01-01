BiorBank (BYB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BiorBank (BYB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BiorBank (BYB) tokennel kapcsolatos információk BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. Hivatalos webhely: https://biorbank.com Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view Vásárolj most BYB tokent!

BiorBank (BYB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BiorBank (BYB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 445.84K $ 445.84K $ 445.84K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 865.98M $ 865.98M $ 865.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 514.84K $ 514.84K $ 514.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.00143689 $ 0.00143689 $ 0.00143689 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00051478 $ 0.00051478 $ 0.00051478 További tudnivalók a(z) BiorBank (BYB) áráról

BiorBank (BYB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BiorBank (BYB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BYB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BYB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BYB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BYB token élő árfolyamát!

