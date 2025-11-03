BiomeAI (BIOMEAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04261822 24h alacsony $ 0.052454 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.394381 Legalacsonyabb ár $ 0.02349287 Árváltozás (1H) -0.80% Árváltozás (1D) +2.20% Árváltozás (7D) -33.38%

BiomeAI (BIOMEAI) valós idejű ár: $0.04355555. Az elmúlt 24 órában, a(z)BIOMEAI legalacsonyabb ára $ 0.04261822, legmagasabb ára pedig $ 0.052454 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BIOMEAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.394381, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02349287 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BIOMEAI változása a következő volt: -0.80% az elmúlt órában, +2.20% az elmúlt 24 órában, és -33.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BiomeAI (BIOMEAI) piaci információk

Piaci érték $ 257.11K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 435.56K Forgalomban lévő készlet 5.90M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) BiomeAI jelenlegi piaci plafonja $ 257.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BIOMEAI keringésben lévő tokenszáma 5.90M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 435.56K.