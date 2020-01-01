Bink AI (BINK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bink AI (BINK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bink AI (BINK) tokennel kapcsolatos információk Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Hivatalos webhely: https://bink.ai/ Fehér könyv: https://github.com/Bink-AI/BinkOS Vásárolj most BINK tokent!

Bink AI (BINK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bink AI (BINK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 233.21K $ 233.21K $ 233.21K Teljes tokenszám: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 233.21K $ 233.21K $ 233.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00237282 $ 0.00237282 $ 0.00237282 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027085 $ 0.00027085 $ 0.00027085 További tudnivalók a(z) Bink AI (BINK) áráról

Bink AI (BINK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bink AI (BINK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BINK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BINK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BINK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BINK token élő árfolyamát!

BINK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BINK kapcsán? BINK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BINK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

