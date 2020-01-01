Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Binance Staked SOL (BNSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Binance Staked SOL (BNSOL) tokennel kapcsolatos információk Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Hivatalos webhely: https://www.binance.com/en/solana-staking

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Binance Staked SOL (BNSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B Teljes tokenszám: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B Minden idők csúcspontja: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 Minden idők mélypontja: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 Jelenlegi ár: $ 217.8 $ 217.8 $ 217.8 További tudnivalók a(z) Binance Staked SOL (BNSOL) áráról

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Binance Staked SOL (BNSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNSOL token élő árfolyamát!

