A(z) élő Bikera ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) IMERA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IMERA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IMERA

IMERA árinformációk

Mi a(z) IMERA

IMERA fehér könyv

IMERA hivatalos webhely

IMERA tokenomikai adatai

IMERA árelőrejelzés

Bikera Logó

Bikera Ár (IMERA)

Nem listázott

1 IMERA-USD élő ár:

--
----
-2.70%1D
mexc
USD
Bikera (IMERA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:15:19 (UTC+8)

Bikera (IMERA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-2.79%

-33.48%

-33.48%

Bikera (IMERA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IMERA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IMERA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IMERA változása a következő volt: +0.18% az elmúlt órában, -2.79% az elmúlt 24 órában, és -33.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bikera (IMERA) piaci információk

$ 23.14K
$ 23.14K$ 23.14K

--
----

$ 23.14K
$ 23.14K$ 23.14K

999.81M
999.81M 999.81M

999,806,438.486462
999,806,438.486462 999,806,438.486462

A(z) Bikera jelenlegi piaci plafonja $ 23.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IMERA keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999806438.486462. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.14K.

Bikera (IMERA) árelőzmények USD

A(z) BikeraUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bikera USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bikera USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bikera USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.79%
30 nap$ 0-47.65%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bikera (IMERA) Erőforrás

Bikera árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bikera (IMERA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bikera (IMERA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bikera rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bikera árelőrejelzését most!

IMERA helyi valutákra

Bikera (IMERA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bikera (IMERA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IMERA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bikera (IMERA)

Mennyit ér ma a(z) Bikera (IMERA)?
A(z) élő IMERA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IMERA ára a(z) USD esetében?
A(z) IMERA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bikera piaci plafonja?
A(z) IMERA piaci plafonja $ 23.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IMERA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IMERA keringésben lévő tokenszáma 999.81M USD.
Mi volt a(z) IMERA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IMERA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) IMERA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IMERA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) IMERA kereskedési volumene?
A(z) IMERA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IMERA ára emelkedni fog idén?
A(z) IMERA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IMERA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

