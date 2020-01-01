BigShortBets (BIGSB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BigShortBets (BIGSB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BigShortBets (BIGSB) tokennel kapcsolatos információk BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. Hivatalos webhely: https://bigshortbets.com/ Vásárolj most BIGSB tokent!

BigShortBets (BIGSB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BigShortBets (BIGSB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 927.94K $ 927.94K $ 927.94K Teljes tokenszám: $ 29.85M $ 29.85M $ 29.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Minden idők csúcspontja: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Minden idők mélypontja: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Jelenlegi ár: $ 0.163797 $ 0.163797 $ 0.163797 További tudnivalók a(z) BigShortBets (BIGSB) áráról

BigShortBets (BIGSB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BigShortBets (BIGSB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIGSB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIGSB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIGSB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIGSB token élő árfolyamát!

