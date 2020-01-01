Big Dog Fink (BINK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Big Dog Fink (BINK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Big Dog Fink (BINK) tokennel kapcsolatos információk In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Hivatalos webhely: https://bigdogfink.com/ Vásárolj most BINK tokent!

Big Dog Fink (BINK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Big Dog Fink (BINK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.62M $ 39.62M $ 39.62M Teljes tokenszám: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Keringésben lévő tokenszám: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.62M $ 39.62M $ 39.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000266 $ 0.000266 $ 0.000266 További tudnivalók a(z) Big Dog Fink (BINK) áráról

Big Dog Fink (BINK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Big Dog Fink (BINK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BINK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BINK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BINK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BINK token élő árfolyamát!

