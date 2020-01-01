Big Balls Birds (BALLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Big Balls Birds (BALLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Big Balls Birds (BALLS) tokennel kapcsolatos információk BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Hivatalos webhely: https://bigballsbirds.fun/ Vásárolj most BALLS tokent!

Big Balls Birds (BALLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Big Balls Birds (BALLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.70K $ 27.70K $ 27.70K Teljes tokenszám: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.70K $ 27.70K $ 27.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027734 $ 0.00027734 $ 0.00027734 További tudnivalók a(z) Big Balls Birds (BALLS) áráról

Big Balls Birds (BALLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Big Balls Birds (BALLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BALLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BALLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BALLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BALLS token élő árfolyamát!

BALLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BALLS kapcsán? BALLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BALLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

