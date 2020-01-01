Bifrost (BFC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bifrost (BFC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bifrost (BFC) tokennel kapcsolatos információk Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps. Hivatalos webhely: https://www.bifrostnetwork.com/ Fehér könyv: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf Vásárolj most BFC tokent!

Bifrost (BFC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bifrost (BFC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 58.01M $ 58.01M $ 58.01M Teljes tokenszám: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 98.76M $ 98.76M $ 98.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.778815 $ 0.778815 $ 0.778815 Minden idők mélypontja: $ 0.01634183 $ 0.01634183 $ 0.01634183 Jelenlegi ár: $ 0.04169655 $ 0.04169655 $ 0.04169655 További tudnivalók a(z) Bifrost (BFC) áráról

Bifrost (BFC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bifrost (BFC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BFC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BFC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BFC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BFC token élő árfolyamát!

BFC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BFC kapcsán? BFC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BFC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

