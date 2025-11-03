bichi (BICHI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.97% Árváltozás (1D) -6.04% Árváltozás (7D) -20.40% Árváltozás (7D) -20.40%

bichi (BICHI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BICHI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BICHI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BICHI változása a következő volt: +0.97% az elmúlt órában, -6.04% az elmúlt 24 órában, és -20.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

bichi (BICHI) piaci információk

Piaci érték $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Forgalomban lévő készlet 984.72M 984.72M 984.72M Teljes tokenszám 984,720,463.773548 984,720,463.773548 984,720,463.773548

A(z) bichi jelenlegi piaci plafonja $ 6.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BICHI keringésben lévő tokenszáma 984.72M, és a teljes tokenszám 984720463.773548. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.57K.