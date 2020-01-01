Biaoqing SOL (BIAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Biaoqing SOL (BIAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Biaoqing SOL (BIAO) tokennel kapcsolatos információk BIAO Panda, the most famous ASIAN MEME ON SOLANA blockchain, known for its association with internet culture and meme communities. Unlike traditional cryptocurrencies that focus on financial utility or technological innovation, BIAO thrives on its social media presence and community engagement. This token has carved out a niche for itself, particularly among those who appreciate its roots in online trolling and meme culture. Hivatalos webhely: https://BiaoSol.vip Vásárolj most BIAO tokent!

Biaoqing SOL (BIAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Biaoqing SOL (BIAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.11K $ 7.11K $ 7.11K Teljes tokenszám: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.11K $ 7.11K $ 7.11K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Biaoqing SOL (BIAO) áráról

Biaoqing SOL (BIAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Biaoqing SOL (BIAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIAO token élő árfolyamát!

BIAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BIAO kapcsán? BIAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BIAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

