Biao on BNBChain (BIAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Biao on BNBChain (BIAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Biao on BNBChain (BIAO) tokennel kapcsolatos információk WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Hivatalos webhely: https://www.biaocoinbnb.com/ Vásárolj most BIAO tokent!

Biao on BNBChain (BIAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Biao on BNBChain (BIAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 112.36K $ 112.36K $ 112.36K Teljes tokenszám: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 112.36K $ 112.36K $ 112.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011591 $ 0.00011591 $ 0.00011591 További tudnivalók a(z) Biao on BNBChain (BIAO) áráról

Biao on BNBChain (BIAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Biao on BNBChain (BIAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIAO token élő árfolyamát!

BIAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BIAO kapcsán? BIAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BIAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

