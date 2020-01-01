BHNetwork (BHAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BHNetwork (BHAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BHNetwork (BHAT) tokennel kapcsolatos információk What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Hivatalos webhely: https://bh.network/ Vásárolj most BHAT tokent!

BHNetwork (BHAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BHNetwork (BHAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 106.38K $ 106.38K $ 106.38K Teljes tokenszám: $ 176.49M $ 176.49M $ 176.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 176.49M $ 176.49M $ 176.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 106.38K $ 106.38K $ 106.38K Minden idők csúcspontja: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00060275 $ 0.00060275 $ 0.00060275 További tudnivalók a(z) BHNetwork (BHAT) áráról

BHNetwork (BHAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BHNetwork (BHAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BHAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BHAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BHAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BHAT token élő árfolyamát!

BHAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BHAT kapcsán? BHAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BHAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

