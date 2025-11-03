TőzsdeDEX+
A(z) élő Beware of Geeks Bearing Grifts ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BOGBG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOGBG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOGBG

BOGBG árinformációk

Mi a(z) BOGBG

BOGBG hivatalos webhely

BOGBG tokenomikai adatai

BOGBG árelőrejelzés

Beware of Geeks Bearing Grifts Ár (BOGBG)

Nem listázott

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOGBG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOGBG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOGBG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) piaci információk

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A(z) Beware of Geeks Bearing Grifts jelenlegi piaci plafonja $ 9.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BOGBG keringésben lévő tokenszáma 1.00T, és a teljes tokenszám 1000000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.50K.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) árelőzmények USD

A(z) Beware of Geeks Bearing GriftsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Beware of Geeks Bearing Grifts USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Beware of Geeks Bearing Grifts USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Beware of Geeks Bearing Grifts USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+7.81%
60 nap$ 0-11.26%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Erőforrás

Hivatalos webhely

Beware of Geeks Bearing Grifts árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts árelőrejelzését most!

BOGBG helyi valutákra

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOGBG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Mennyit ér ma a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)?
A(z) élő BOGBG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOGBG ára a(z) USD esetében?
A(z) BOGBG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Beware of Geeks Bearing Grifts piaci plafonja?
A(z) BOGBG piaci plafonja $ 9.50K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOGBG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOGBG keringésben lévő tokenszáma 1.00T USD.
Mi volt a(z) BOGBG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOGBG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BOGBG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOGBG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BOGBG kereskedési volumene?
A(z) BOGBG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BOGBG ára emelkedni fog idén?
A(z) BOGBG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOGBG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:15:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

