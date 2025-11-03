BetterTherapy (SN102) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.773676 24h alacsony $ 0.841824 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.952224 Legalacsonyabb ár $ 0.308385 Árváltozás (1H) -1.69% Árváltozás (1D) -5.32% Árváltozás (7D) +17.07%

BetterTherapy (SN102) valós idejű ár: $0.774361. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN102 legalacsonyabb ára $ 0.773676, legmagasabb ára pedig $ 0.841824 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN102 valaha volt legmagasabb ára $ 0.952224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.308385 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN102 változása a következő volt: -1.69% az elmúlt órában, -5.32% az elmúlt 24 órában, és +17.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BetterTherapy (SN102) piaci információk

Piaci érték $ 1.06M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.06M Forgalomban lévő készlet 1.38M Teljes tokenszám 1,376,533.769425816

A(z) BetterTherapy jelenlegi piaci plafonja $ 1.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN102 keringésben lévő tokenszáma 1.38M, és a teljes tokenszám 1376533.769425816. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.06M.