BetSwirl (BETS) tokennel kapcsolatos információk BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners

A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS

A staking program to share the project profits with the community

A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!

A transparent system with a complete protocol analytics dashboard

Hivatalos webhely: https://www.betswirl.com

BetSwirl (BETS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BetSwirl (BETS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 524.14K $ 524.14K $ 524.14K Teljes tokenszám: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00020663 $ 0.00020663 $ 0.00020663 További tudnivalók a(z) BetSwirl (BETS) áráról

BetSwirl (BETS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BetSwirl (BETS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BETS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BETS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BETS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BETS token élő árfolyamát!

BETS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BETS kapcsán? BETS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BETS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

