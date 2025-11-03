BETRMINT (BETR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001249 $ 0.00001249 $ 0.00001249 24h alacsony $ 0.00001364 $ 0.00001364 $ 0.00001364 24h magas 24h alacsony $ 0.00001249$ 0.00001249 $ 0.00001249 24h magas $ 0.00001364$ 0.00001364 $ 0.00001364 Minden idők csúcspontja $ 0.00001809$ 0.00001809 $ 0.00001809 Legalacsonyabb ár $ 0.00000805$ 0.00000805 $ 0.00000805 Árváltozás (1H) -1.66% Árváltozás (1D) -5.07% Árváltozás (7D) +5.88% Árváltozás (7D) +5.88%

BETRMINT (BETR) valós idejű ár: $0.00001259. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETR legalacsonyabb ára $ 0.00001249, legmagasabb ára pedig $ 0.00001364 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001809, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000805 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETR változása a következő volt: -1.66% az elmúlt órában, -5.07% az elmúlt 24 órában, és +5.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BETRMINT (BETR) piaci információk

Piaci érték $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A(z) BETRMINT jelenlegi piaci plafonja $ 1.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETR keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 99999999999.99998. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.26M.