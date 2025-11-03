Betly (BETLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0001438 $ 0.0001438 $ 0.0001438 24h alacsony $ 0.00019112 $ 0.00019112 $ 0.00019112 24h magas 24h alacsony $ 0.0001438$ 0.0001438 $ 0.0001438 24h magas $ 0.00019112$ 0.00019112 $ 0.00019112 Minden idők csúcspontja $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Legalacsonyabb ár $ 0.00003042$ 0.00003042 $ 0.00003042 Árváltozás (1H) -0.61% Árváltozás (1D) -5.44% Árváltozás (7D) -22.34% Árváltozás (7D) -22.34%

Betly (BETLY) valós idejű ár: $0.00015833. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETLY legalacsonyabb ára $ 0.0001438, legmagasabb ára pedig $ 0.00019112 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00201598, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003042 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETLY változása a következő volt: -0.61% az elmúlt órában, -5.44% az elmúlt 24 órában, és -22.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Betly (BETLY) piaci információk

Piaci érték $ 158.29K$ 158.29K $ 158.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 158.29K$ 158.29K $ 158.29K Forgalomban lévő készlet 999.93M 999.93M 999.93M Teljes tokenszám 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

A(z) Betly jelenlegi piaci plafonja $ 158.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETLY keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999934367.158113. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 158.29K.