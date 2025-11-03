TőzsdeDEX+
A(z) élő Beta Finance ár ma 0.00068601 USD. Kövesd nyomon a(z) BETA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BETA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00070354
-92.20%1D
Beta Finance (BETA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:47:35 (UTC+8)

Beta Finance (BETA) árinformáció (USD)

$ 0.00043788
24h alacsony
$ 0.00916729$ 0.00916729
$ 0.00043788
$ 0.00916729
$ 3.45
$ 0.00006937
-1.08%

-92.45%

-92.87%

-92.87%

Beta Finance (BETA) valós idejű ár: $0.00068601. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETA legalacsonyabb ára $ 0.00043788, legmagasabb ára pedig $ 0.00916729 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETA valaha volt legmagasabb ára $ 3.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006937 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETA változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -92.45% az elmúlt 24 órában, és -92.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beta Finance (BETA) piaci információk

$ 686.01K$ 686.01K

$ 686.01K
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) Beta Finance jelenlegi piaci plafonja $ 686.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 686.01K.

Beta Finance (BETA) árelőzmények USD

A(z) Beta FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.008409121189577663.
A(z) Beta Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006281740.
A(z) Beta Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0005838439.
A(z) Beta Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0002522000825174507.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.008409121189577663-92.45%
30 nap$ -0.0006281740-91.56%
60 nap$ -0.0005838439-85.10%
90 nap$ +0.0002522000825174507+58.14%

Mi a(z) Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Beta Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Beta Finance (BETA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Beta Finance (BETA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Beta Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Beta Finance árelőrejelzését most!

BETA helyi valutákra

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Beta Finance (BETA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BETA token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Beta Finance (BETA)?
A(z) élő BETA ár a(z) USD esetében 0.00068601 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BETA ára a(z) USD esetében?
A(z) BETA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00068601. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Beta Finance piaci plafonja?
A(z) BETA piaci plafonja $ 686.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BETA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BETA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BETA mindenkori legmagasabb ára 3.45 USD.
Mi volt a(z) BETA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BETA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006937 USD.
Mekkora a(z) BETA kereskedési volumene?
A(z) BETA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BETA ára emelkedni fog idén?
A(z) BETA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BETA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

