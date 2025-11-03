Beta Finance (BETA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00043788 24h magas $ 0.00916729 Minden idők csúcspontja $ 3.45 Legalacsonyabb ár $ 0.00006937 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) -92.45% Árváltozás (7D) -92.87%

Beta Finance (BETA) valós idejű ár: $0.00068601. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETA legalacsonyabb ára $ 0.00043788, legmagasabb ára pedig $ 0.00916729 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETA valaha volt legmagasabb ára $ 3.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006937 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETA változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -92.45% az elmúlt 24 órában, és -92.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beta Finance (BETA) piaci információk

Piaci érték $ 686.01K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 686.01K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Beta Finance jelenlegi piaci plafonja $ 686.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 686.01K.