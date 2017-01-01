Bet more (BET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bet more (BET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bet more (BET) tokennel kapcsolatos információk Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. Hivatalos webhely: https://betmore.lol/ Vásárolj most BET tokent!

Bet more (BET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bet more (BET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 308.57K $ 308.57K $ 308.57K Teljes tokenszám: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 308.57K $ 308.57K $ 308.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00030931 $ 0.00030931 $ 0.00030931 További tudnivalók a(z) Bet more (BET) áráról

Bet more (BET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bet more (BET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BET token élő árfolyamát!

BET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BET kapcsán? BET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

