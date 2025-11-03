TőzsdeDEX+
A(z) élő Bestcoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BEST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BEST

BEST árinformációk

Mi a(z) BEST

BEST hivatalos webhely

BEST tokenomikai adatai

BEST árelőrejelzés

Bestcoin Logó

Bestcoin Ár (BEST)

Nem listázott

1 BEST-USD élő ár:

--
----
-7.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
Bestcoin (BEST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:47:19 (UTC+8)

Bestcoin (BEST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.47%

-7.80%

-8.65%

-8.65%

Bestcoin (BEST) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEST valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEST változása a következő volt: -1.47% az elmúlt órában, -7.80% az elmúlt 24 órában, és -8.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bestcoin (BEST) piaci információk

$ 89.54K
$ 89.54K$ 89.54K

--
----

$ 89.54K
$ 89.54K$ 89.54K

67.24B
67.24B 67.24B

67,244,836,038.92847
67,244,836,038.92847 67,244,836,038.92847

A(z) Bestcoin jelenlegi piaci plafonja $ 89.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEST keringésben lévő tokenszáma 67.24B, és a teljes tokenszám 67244836038.92847. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.54K.

Bestcoin (BEST) árelőzmények USD

A(z) BestcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bestcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bestcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bestcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.80%
30 nap$ 0-63.17%
60 nap$ 0-87.39%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bestcoin (BEST)

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bestcoin (BEST) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bestcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bestcoin (BEST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bestcoin (BEST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bestcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bestcoin árelőrejelzését most!

BEST helyi valutákra

Bestcoin (BEST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bestcoin (BEST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BEST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bestcoin (BEST)

Mennyit ér ma a(z) Bestcoin (BEST)?
A(z) élő BEST ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BEST ára a(z) USD esetében?
A(z) BEST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bestcoin piaci plafonja?
A(z) BEST piaci plafonja $ 89.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BEST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BEST keringésben lévő tokenszáma 67.24B USD.
Mi volt a(z) BEST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BEST mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BEST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BEST mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BEST kereskedési volumene?
A(z) BEST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BEST ára emelkedni fog idén?
A(z) BEST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BEST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:47:19 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

