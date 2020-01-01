Best Patent Token (BPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Best Patent Token (BPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Best Patent Token (BPT) tokennel kapcsolatos információk The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Hivatalos webhely: https://bestpatent.io/ Fehér könyv: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Vásárolj most BPT tokent!

Best Patent Token (BPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Best Patent Token (BPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 876.22K $ 876.22K $ 876.22K Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00032453 $ 0.00032453 $ 0.00032453 További tudnivalók a(z) Best Patent Token (BPT) áráról

Best Patent Token (BPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Best Patent Token (BPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BPT token élő árfolyamát!

BPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BPT kapcsán? BPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

