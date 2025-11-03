BESC MONEY (MONEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 15.44 24h alacsony $ 17.69 24h magas Minden idők csúcspontja $ 39.54 Legalacsonyabb ár $ 15.61 Árváltozás (1H) -1.57% Árváltozás (1D) -5.29% Árváltozás (7D) -22.81%

BESC MONEY (MONEY) valós idejű ár: $15.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)MONEY legalacsonyabb ára $ 15.44, legmagasabb ára pedig $ 17.69 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MONEY valaha volt legmagasabb ára $ 39.54, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 15.61 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MONEY változása a következő volt: -1.57% az elmúlt órában, -5.29% az elmúlt 24 órában, és -22.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BESC MONEY (MONEY) piaci információk

Piaci érték $ 658.92K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 658.92K Forgalomban lévő készlet 42.62K Teljes tokenszám 42,617.91069217572

A(z) BESC MONEY jelenlegi piaci plafonja $ 658.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MONEY keringésben lévő tokenszáma 42.62K, és a teljes tokenszám 42617.91069217572. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 658.92K.