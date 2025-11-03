Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 477.38 $ 477.38 $ 477.38 24h alacsony $ 488.02 $ 488.02 $ 488.02 24h magas 24h alacsony $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 24h magas $ 488.02$ 488.02 $ 488.02 Minden idők csúcspontja $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Legalacsonyabb ár $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 Árváltozás (1H) +0.14% Árváltozás (1D) +0.13% Árváltozás (7D) -2.85% Árváltozás (7D) -2.85%

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) valós idejű ár: $488.59. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRK.BX legalacsonyabb ára $ 477.38, legmagasabb ára pedig $ 488.02 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRK.BX valaha volt legmagasabb ára $ 546.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 477.38 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRK.BX változása a következő volt: +0.14% az elmúlt órában, +0.13% az elmúlt 24 órában, és -2.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) piaci információk

Piaci érték $ 683.26K$ 683.26K $ 683.26K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M Forgalomban lévő készlet 1.40K 1.40K 1.40K Teljes tokenszám 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

A(z) Berkshire Hathaway xStock jelenlegi piaci plafonja $ 683.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRK.BX keringésben lévő tokenszáma 1.40K, és a teljes tokenszám 22199.99952743. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.85M.