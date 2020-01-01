Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Berachain Staked ETH (BERAETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Berachain Staked ETH (BERAETH) tokennel kapcsolatos információk beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would. Hivatalos webhely: https://berachain.dinero.xyz/ Vásárolj most BERAETH tokent!

Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Berachain Staked ETH (BERAETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Teljes tokenszám: $ 2.70K $ 2.70K $ 2.70K Keringésben lévő tokenszám: $ 2.70K $ 2.70K $ 2.70K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Minden idők csúcspontja: $ 5,080.07 $ 5,080.07 $ 5,080.07 Minden idők mélypontja: $ 1,303.45 $ 1,303.45 $ 1,303.45 Jelenlegi ár: $ 4,396.33 $ 4,396.33 $ 4,396.33 További tudnivalók a(z) Berachain Staked ETH (BERAETH) áráról

Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BERAETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BERAETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BERAETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BERAETH token élő árfolyamát!

