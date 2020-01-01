Berabot (BBOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Berabot (BBOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Berabot (BBOT) tokennel kapcsolatos információk First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots. Hivatalos webhely: https://berabot.co/ Fehér könyv: https://berabot.gitbook.io/berabot Vásárolj most BBOT tokent!

Berabot (BBOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Berabot (BBOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.90K $ 6.90K $ 6.90K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.48K $ 15.48K $ 15.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.244868 $ 0.244868 $ 0.244868 Minden idők mélypontja: $ 0.00119069 $ 0.00119069 $ 0.00119069 Jelenlegi ár: $ 0.00154812 $ 0.00154812 $ 0.00154812 További tudnivalók a(z) Berabot (BBOT) áráról

Berabot (BBOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Berabot (BBOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BBOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BBOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBOT token élő árfolyamát!

BBOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BBOT kapcsán? BBOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BBOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

