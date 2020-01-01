bePAY Finance (BECOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) bePAY Finance (BECOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

bePAY Finance (BECOIN) tokennel kapcsolatos információk bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Hivatalos webhely: https://bepay.finance/ Vásárolj most BECOIN tokent!

bePAY Finance (BECOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) bePAY Finance (BECOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.19K $ 16.19K $ 16.19K Teljes tokenszám: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.19K $ 16.19K $ 16.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0012457 $ 0.0012457 $ 0.0012457 További tudnivalók a(z) bePAY Finance (BECOIN) áráról

bePAY Finance (BECOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) bePAY Finance (BECOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BECOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BECOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BECOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BECOIN token élő árfolyamát!

