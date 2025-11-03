TőzsdeDEX+
A(z) élő Beny Bad Boy ár ma 0.00316162 USD. Kövesd nyomon a(z) BBB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BBB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Beny Bad Boy ár ma 0.00316162 USD. Kövesd nyomon a(z) BBB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BBB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BBB

BBB árinformációk

Mi a(z) BBB

BBB hivatalos webhely

BBB tokenomikai adatai

BBB árelőrejelzés

Beny Bad Boy Logó

Beny Bad Boy Ár (BBB)

Nem listázott

1 BBB-USD élő ár:

$0.00316162
$0.00316162$0.00316162
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Beny Bad Boy (BBB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:46:55 (UTC+8)

Beny Bad Boy (BBB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00316162
$ 0.00316162$ 0.00316162
24h alacsony
$ 0.00316186
$ 0.00316186$ 0.00316186
24h magas

$ 0.00316162
$ 0.00316162$ 0.00316162

$ 0.00316186
$ 0.00316186$ 0.00316186

$ 0.00514351
$ 0.00514351$ 0.00514351

$ 0.00008295
$ 0.00008295$ 0.00008295

0.00%

-0.00%

-0.00%

-0.00%

Beny Bad Boy (BBB) valós idejű ár: $0.00316162. Az elmúlt 24 órában, a(z)BBB legalacsonyabb ára $ 0.00316162, legmagasabb ára pedig $ 0.00316186 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BBB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00514351, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008295 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BBB változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.00% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beny Bad Boy (BBB) piaci információk

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

--
----

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

2.38B
2.38B 2.38B

2,382,904,000.0
2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

A(z) Beny Bad Boy jelenlegi piaci plafonja $ 7.53M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BBB keringésben lévő tokenszáma 2.38B, és a teljes tokenszám 2382904000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.53M.

Beny Bad Boy (BBB) árelőzmények USD

A(z) Beny Bad BoyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Beny Bad Boy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000002447.
A(z) Beny Bad Boy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0017890409.
A(z) Beny Bad Boy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.00%
30 nap$ -0.0000002447-0.00%
60 nap$ +0.0017890409+56.59%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Beny Bad Boy (BBB)

$BBB isn’t just a meme; it’s the heartbeat of a wild, unstoppable community. Powered by the BBB Cult, we’re rewriting the rules of memecoins. Together, the BBB Community creates the fun, fuels the pumps, and spreads the megadrops like wildfire. $BBB isn’t just a meme; it’s the heartbeat of a wild, unstoppable community. Powered by the BBB Cult, we’re rewriting the rules of memecoins. Together, the BBB Community creates the fun, fuels the pumps, and spreads the megadrops like wildfire.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Beny Bad Boy (BBB) Erőforrás

Hivatalos webhely

Beny Bad Boy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Beny Bad Boy (BBB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Beny Bad Boy (BBB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Beny Bad Boy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Beny Bad Boy árelőrejelzését most!

BBB helyi valutákra

Beny Bad Boy (BBB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Beny Bad Boy (BBB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BBB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Beny Bad Boy (BBB)

Mennyit ér ma a(z) Beny Bad Boy (BBB)?
A(z) élő BBB ár a(z) USD esetében 0.00316162 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BBB ára a(z) USD esetében?
A(z) BBB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00316162. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Beny Bad Boy piaci plafonja?
A(z) BBB piaci plafonja $ 7.53M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BBB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BBB keringésben lévő tokenszáma 2.38B USD.
Mi volt a(z) BBB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BBB mindenkori legmagasabb ára 0.00514351 USD.
Mi volt a(z) BBB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BBB mindenkori legalacsonyabb ára 0.00008295 USD.
Mekkora a(z) BBB kereskedési volumene?
A(z) BBB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BBB ára emelkedni fog idén?
A(z) BBB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BBB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:46:55 (UTC+8)

Beny Bad Boy (BBB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

