Beny Bad Boy (BBB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 24h alacsony $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24h magas 24h alacsony $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 24h magas $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 Minden idők csúcspontja $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Legalacsonyabb ár $ 0.00008295$ 0.00008295 $ 0.00008295 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -0.00% Árváltozás (7D) -0.00% Árváltozás (7D) -0.00%

Beny Bad Boy (BBB) valós idejű ár: $0.00316162. Az elmúlt 24 órában, a(z)BBB legalacsonyabb ára $ 0.00316162, legmagasabb ára pedig $ 0.00316186 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BBB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00514351, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008295 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BBB változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.00% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beny Bad Boy (BBB) piaci információk

Piaci érték $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Forgalomban lévő készlet 2.38B 2.38B 2.38B Teljes tokenszám 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

A(z) Beny Bad Boy jelenlegi piaci plafonja $ 7.53M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BBB keringésben lévő tokenszáma 2.38B, és a teljes tokenszám 2382904000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.53M.