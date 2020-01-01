BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokennel kapcsolatos információk BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Hivatalos webhely: https://staking.benqi.fi Vásárolj most SAVAX tokent!

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 420.12M $ 420.12M $ 420.12M Teljes tokenszám: $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 420.12M $ 420.12M $ 420.12M Minden idők csúcspontja: $ 103.55 $ 103.55 $ 103.55 Minden idők mélypontja: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 Jelenlegi ár: $ 29.54 $ 29.54 $ 29.54 További tudnivalók a(z) BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) áráról

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAVAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAVAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAVAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAVAX token élő árfolyamát!

SAVAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAVAX kapcsán? SAVAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAVAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!