BENQI (QI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00470774 $ 0.00470774 $ 0.00470774 24h alacsony $ 0.00509065 $ 0.00509065 $ 0.00509065 24h magas 24h alacsony $ 0.00470774$ 0.00470774 $ 0.00470774 24h magas $ 0.00509065$ 0.00509065 $ 0.00509065 Minden idők csúcspontja $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Legalacsonyabb ár $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Árváltozás (1H) -2.19% Árváltozás (1D) -5.83% Árváltozás (7D) -16.87% Árváltozás (7D) -16.87%

BENQI (QI) valós idejű ár: $0.00470768. Az elmúlt 24 órában, a(z)QI legalacsonyabb ára $ 0.00470774, legmagasabb ára pedig $ 0.00509065 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QI valaha volt legmagasabb ára $ 0.39417, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00323513 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QI változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -5.83% az elmúlt 24 órában, és -16.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BENQI (QI) piaci információk

Piaci érték $ 33.91M$ 33.91M $ 33.91M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 33.91M$ 33.91M $ 33.91M Forgalomban lévő készlet 7.20B 7.20B 7.20B Teljes tokenszám 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

A(z) BENQI jelenlegi piaci plafonja $ 33.91M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QI keringésben lévő tokenszáma 7.20B, és a teljes tokenszám 7200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.91M.