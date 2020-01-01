Bemo (BMTON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bemo (BMTON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bemo (BMTON) tokennel kapcsolatos információk bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token. Hivatalos webhely: https://bemo.fi/ Vásárolj most BMTON tokent!

Bemo (BMTON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bemo (BMTON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 421.63K $ 421.63K $ 421.63K Teljes tokenszám: $ 139.53K $ 139.53K $ 139.53K Keringésben lévő tokenszám: $ 139.53K $ 139.53K $ 139.53K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 421.63K $ 421.63K $ 421.63K Minden idők csúcspontja: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Minden idők mélypontja: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Jelenlegi ár: $ 3.02 $ 3.02 $ 3.02 További tudnivalók a(z) Bemo (BMTON) áráról

Bemo (BMTON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bemo (BMTON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BMTON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BMTON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BMTON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BMTON token élő árfolyamát!

BMTON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BMTON kapcsán? BMTON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BMTON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

