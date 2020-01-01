bemo Staked TON (STTON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) bemo Staked TON (STTON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

bemo Staked TON (STTON) tokennel kapcsolatos információk bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Hivatalos webhely: https://bemo.fi/ Fehér könyv: https://docs.bemo.fi/ Vásárolj most STTON tokent!

bemo Staked TON (STTON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) bemo Staked TON (STTON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Teljes tokenszám: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Minden idők csúcspontja: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Minden idők mélypontja: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Jelenlegi ár: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 További tudnivalók a(z) bemo Staked TON (STTON) áráról

bemo Staked TON (STTON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) bemo Staked TON (STTON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STTON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STTON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STTON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STTON token élő árfolyamát!

