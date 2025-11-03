TőzsdeDEX+
A(z) élő Bella Bumper ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BUMPER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUMPER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BUMPER

BUMPER árinformációk

Mi a(z) BUMPER

BUMPER hivatalos webhely

BUMPER tokenomikai adatai

BUMPER árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bella Bumper Logó

Bella Bumper Ár (BUMPER)

Nem listázott

1 BUMPER-USD élő ár:

$0.00072496
$0.00072496$0.00072496
-5.70%1D
mexc
USD
Bella Bumper (BUMPER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:46:33 (UTC+8)

Bella Bumper (BUMPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00667841
$ 0.00667841$ 0.00667841

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-5.79%

+10.66%

+10.66%

Bella Bumper (BUMPER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUMPER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUMPER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00667841, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUMPER változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -5.79% az elmúlt 24 órában, és +10.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bella Bumper (BUMPER) piaci információk

$ 362.25K
$ 362.25K$ 362.25K

--
----

$ 362.25K
$ 362.25K$ 362.25K

499.68M
499.68M 499.68M

499,681,174.870184
499,681,174.870184 499,681,174.870184

A(z) Bella Bumper jelenlegi piaci plafonja $ 362.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUMPER keringésben lévő tokenszáma 499.68M, és a teljes tokenszám 499681174.870184. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 362.25K.

Bella Bumper (BUMPER) árelőzmények USD

A(z) Bella BumperUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bella Bumper USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bella Bumper USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bella Bumper USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.79%
30 nap$ 0-20.08%
60 nap$ 0-77.26%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bella Bumper (BUMPER)

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bella Bumper (BUMPER) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bella Bumper árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bella Bumper (BUMPER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bella Bumper (BUMPER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bella Bumper rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bella Bumper árelőrejelzését most!

BUMPER helyi valutákra

Bella Bumper (BUMPER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bella Bumper (BUMPER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BUMPER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bella Bumper (BUMPER)

Mennyit ér ma a(z) Bella Bumper (BUMPER)?
A(z) élő BUMPER ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BUMPER ára a(z) USD esetében?
A(z) BUMPER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bella Bumper piaci plafonja?
A(z) BUMPER piaci plafonja $ 362.25K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BUMPER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BUMPER keringésben lévő tokenszáma 499.68M USD.
Mi volt a(z) BUMPER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BUMPER mindenkori legmagasabb ára 0.00667841 USD.
Mi volt a(z) BUMPER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BUMPER mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BUMPER kereskedési volumene?
A(z) BUMPER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BUMPER ára emelkedni fog idén?
A(z) BUMPER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BUMPER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:46:33 (UTC+8)

Bella Bumper (BUMPER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

