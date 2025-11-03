Bella Bumper (BUMPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.53% Árváltozás (1D) -5.79% Árváltozás (7D) +10.66% Árváltozás (7D) +10.66%

Bella Bumper (BUMPER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUMPER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUMPER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00667841, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUMPER változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -5.79% az elmúlt 24 órában, és +10.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bella Bumper (BUMPER) piaci információk

Piaci érték $ 362.25K$ 362.25K $ 362.25K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 362.25K$ 362.25K $ 362.25K Forgalomban lévő készlet 499.68M 499.68M 499.68M Teljes tokenszám 499,681,174.870184 499,681,174.870184 499,681,174.870184

A(z) Bella Bumper jelenlegi piaci plafonja $ 362.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUMPER keringésben lévő tokenszáma 499.68M, és a teljes tokenszám 499681174.870184. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 362.25K.