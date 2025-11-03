TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Pantheon ár ma 0.0006126 USD. Kövesd nyomon a(z) PNTH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PNTH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Pantheon ár ma 0.0006126 USD. Kövesd nyomon a(z) PNTH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PNTH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PNTH

PNTH árinformációk

Mi a(z) PNTH

PNTH hivatalos webhely

PNTH tokenomikai adatai

PNTH árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Pantheon Logó

Pantheon Ár (PNTH)

Nem listázott

1 PNTH-USD élő ár:

$0.0006126
$0.0006126$0.0006126
+6.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pantheon (PNTH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:46:26 (UTC+8)

Pantheon (PNTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000573
$ 0.000573$ 0.000573
24h alacsony
$ 0.00067124
$ 0.00067124$ 0.00067124
24h magas

$ 0.000573
$ 0.000573$ 0.000573

$ 0.00067124
$ 0.00067124$ 0.00067124

$ 0.00111204
$ 0.00111204$ 0.00111204

$ 0.00017235
$ 0.00017235$ 0.00017235

-1.78%

+6.86%

-16.64%

-16.64%

Pantheon (PNTH) valós idejű ár: $0.0006126. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNTH legalacsonyabb ára $ 0.000573, legmagasabb ára pedig $ 0.00067124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNTH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00111204, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00017235 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNTH változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, +6.86% az elmúlt 24 órában, és -16.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pantheon (PNTH) piaci információk

$ 621.13K
$ 621.13K$ 621.13K

--
----

$ 621.13K
$ 621.13K$ 621.13K

999.95M
999.95M 999.95M

999,951,189.4431646
999,951,189.4431646 999,951,189.4431646

A(z) Pantheon jelenlegi piaci plafonja $ 621.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNTH keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999951189.4431646. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 621.13K.

Pantheon (PNTH) árelőzmények USD

A(z) PantheonUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pantheon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000225884.
A(z) Pantheon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0008646385.
A(z) Pantheon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+6.86%
30 nap$ +0.0000225884+3.69%
60 nap$ +0.0008646385+141.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pantheon (PNTH)

Pantheon is an analytics and trading platform within the Solana ecosystem, built for investors and traders focused on ICM (Internet Capital Markets) tokens. It combines on-chain analytics, whale tracking, market insights, and direct trading tools in one place. Pantheon’s goal is to give users a clear edge when investing — from discovering promising projects to managing liquidity and automating strategies. The project evolves fast, ships updates weekly, and aims to become the main hub for all ICM tokens on Solana.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pantheon (PNTH) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pantheon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pantheon (PNTH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pantheon (PNTH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pantheon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pantheon árelőrejelzését most!

PNTH helyi valutákra

Pantheon (PNTH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pantheon (PNTH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PNTH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pantheon (PNTH)

Mennyit ér ma a(z) Pantheon (PNTH)?
A(z) élő PNTH ár a(z) USD esetében 0.0006126 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PNTH ára a(z) USD esetében?
A(z) PNTH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0006126. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pantheon piaci plafonja?
A(z) PNTH piaci plafonja $ 621.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PNTH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PNTH keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) PNTH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PNTH mindenkori legmagasabb ára 0.00111204 USD.
Mi volt a(z) PNTH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PNTH mindenkori legalacsonyabb ára 0.00017235 USD.
Mekkora a(z) PNTH kereskedési volumene?
A(z) PNTH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PNTH ára emelkedni fog idén?
A(z) PNTH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PNTH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:46:26 (UTC+8)

Pantheon (PNTH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,778.37
$108,778.37$108,778.37

-1.20%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,792.81
$3,792.81$3,792.81

-1.56%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02387
$0.02387$0.02387

-9.27%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1088
$1.1088$1.1088

-12.13%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.57
$183.57$183.57

-0.11%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,778.37
$108,778.37$108,778.37

-1.20%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,792.81
$3,792.81$3,792.81

-1.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.57
$183.57$183.57

-0.11%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.74
$87.74$87.74

-0.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4652
$2.4652$2.4652

-1.38%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0357
$0.0357$0.0357

-28.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05645
$0.05645$0.05645

+182.25%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09428
$0.09428$0.09428

+14.12%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002110
$0.000000002110$0.000000002110

+385.05%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01863
$0.01863$0.01863

+132.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007819
$0.00007819$0.00007819

+113.57%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000511
$0.000000000511$0.000000000511

+31.36%