Pantheon (PNTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.000573 $ 0.000573 $ 0.000573 24h alacsony $ 0.00067124 $ 0.00067124 $ 0.00067124 24h magas 24h alacsony $ 0.000573$ 0.000573 $ 0.000573 24h magas $ 0.00067124$ 0.00067124 $ 0.00067124 Minden idők csúcspontja $ 0.00111204$ 0.00111204 $ 0.00111204 Legalacsonyabb ár $ 0.00017235$ 0.00017235 $ 0.00017235 Árváltozás (1H) -1.78% Árváltozás (1D) +6.86% Árváltozás (7D) -16.64% Árváltozás (7D) -16.64%

Pantheon (PNTH) valós idejű ár: $0.0006126. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNTH legalacsonyabb ára $ 0.000573, legmagasabb ára pedig $ 0.00067124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNTH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00111204, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00017235 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNTH változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, +6.86% az elmúlt 24 órában, és -16.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pantheon (PNTH) piaci információk

Piaci érték $ 621.13K$ 621.13K $ 621.13K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 621.13K$ 621.13K $ 621.13K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,951,189.4431646 999,951,189.4431646 999,951,189.4431646

A(z) Pantheon jelenlegi piaci plafonja $ 621.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNTH keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999951189.4431646. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 621.13K.