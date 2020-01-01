Beliefteam (BELIEFTEAM) tokenomikai adatai

Beliefteam (BELIEFTEAM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Beliefteam (BELIEFTEAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Beliefteam (BELIEFTEAM) tokennel kapcsolatos információk

BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It’s execution at Web3 speed.

Hivatalos webhely:
https://beliefteam.fun/
Fehér könyv:
https://beliefteam.gitbook.io/beliefteam

Beliefteam (BELIEFTEAM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beliefteam (BELIEFTEAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 20.15K
$ 20.15K
Teljes tokenszám:
$ 998.90M
$ 998.90M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.90M
$ 998.90M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 20.15K
$ 20.15K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

Beliefteam (BELIEFTEAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Beliefteam (BELIEFTEAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BELIEFTEAM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BELIEFTEAM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BELIEFTEAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BELIEFTEAM token élő árfolyamát!

BELIEFTEAM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BELIEFTEAM kapcsán? BELIEFTEAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.