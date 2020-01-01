BEINGAI (BEING_AI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BEINGAI (BEING_AI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BEINGAI (BEING_AI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BEINGAI (BEING_AI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.83K $ 20.83K $ 20.83K Teljes tokenszám: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 991.48M $ 991.48M $ 991.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.00696326 $ 0.00696326 $ 0.00696326 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BEINGAI (BEING_AI) áráról

BEINGAI (BEING_AI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BEINGAI (BEING_AI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEING_AI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEING_AI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEING_AI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEING_AI token élő árfolyamát!

BEING_AI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEING_AI kapcsán? BEING_AI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BEING_AI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

